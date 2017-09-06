В России:

Историки «атаковали» Прохоровку

11:16
06 Сентября 2017
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Между историками образовался спор из-за надписи на памятной стеле, установленной под Прохоровкой Белгородской области.

Основанием для разногласий стали слова на памятной стеле на поле Курской битвы: «… В битве были уничтожены элитные германские танковые части с новейшими танками «Тигр» и «Пантера». Преимущество на земле и в воздухе перешло к Красной Армии. После Курской битвы до конца войны мы только наступали». Автор одного из изданий оспорил этот тезис и заявил, что потери были, может, и серьёзными, однако перелома как такового не произошло, и германские войска разгромили только весной 1945-го.

В «Российской газете» сотрудники Российского военно-исторического общества (РВИО)  оспорили данную позицию. Наши войска, как и немецкие, понесли значительные потери. Однако именно эти десятки уничтоженных «Тигров» и «Пантер», которые были ударной мощью вермахта, явились серьёзной преградой на пути выполнения поставленных задач − разбить советскую армию под Курском и, возможно, ударить по Москве. Историки привели и фактические данные для сомневающихся: в сражении под Прохоровкой советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%), а немецкие – 300 танков из 400 (75%). Большую роль сыграли и мощный промышленный тыл, и людские резервы, и, конечно же, мужество наших бойцов. Споры о количестве уничтоженной техники могут продолжаться, но сомнения не вызывает одно: после Курска победила Красная Армия.

«Нельзя недооценивать врага, но нельзя и принижать подвиг советских воинов», – говорят историки РВИО. Члены военно-исторического общества также опасаются, что победа бойцов на Курской дуге может стать объектом для всевозможных атак со стороны историков. Некоторые исследователи уже подвергли сомнению подвиг панфиловцев и Зои Космодемьянской. 


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