Губкин Белгородской области вошёл в топ-10 моногородов России

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Участниками первого рейтинга стали 125 крупных моногородов страны.

При его составлении авторы учитывали работу местных властей по улучшению ситуации в моногородах, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями.

Топ-10 рейтинга был озвучен на панельной сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса», проводимой в рамках ПМЭФ-2017. Лучшими моногородами страны признаны Выкса (Нижегородская область), Димитровград (Ульяновская область), Кумертау (Башкортостан), Магнитогорск (Челябинская область), Набережные Челны (Татарстан), Невинномысск (Ставропольский край), Сарапул (Удмуртская область), Тольятти (Самарская область) иЮрга (Кемеровская область). Вошёл в их число и Губкин Белгородской области.

Авторы рейтинга не раскрывают последовательность расположения городов, но отмечают, что его участниками стали только 125 крупных моногородов страны. В следующем году в исследование планируется включить все 319 российских моногородов, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.