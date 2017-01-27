В России:

Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье

12:27
27 Января 2017
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Побои в семье переходят из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения.

В третьем окончательном чтении за законопроект проголосовали 380 депутатов Государственной Думы. Против изменений выступили лишь трое.

Побои в семье в отношении близких родственников теперь входят в состав административных правонарушений в тех случаях, когда проступок был совершён впервые, сообщила «Российская газета».

Документ был разработан после того, как в прошлом году декриминализировали совершённые впервые побои в отношении чужих людей. Аналогичные проступки в отношении родственников остались тогда уголовным преступлением.

Законопроект вносит изменения в статью 116 УК РФ, исключает из числа преступлений побои в отношении в отношении членов семьи и других близких, если они зафиксированы впервые, и переводит их в разряд административных правонарушений.

Авторы отмечают, что речь идёт именно о синяках и ссадинах, то есть о причинении физической боли, которая не нанесла вред здоровью. В противном случае виновник понесёт уголовную ответственность.

За первичное совершение побоев, согласно документу, дебоширу грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Повторное нанесение побоев повлечёт за собой уже уголовную ответственность. Преступнику будет грозить до трёх месяцев ареста.

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