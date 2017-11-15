Главы регионов отчитаются перед Кабинетом министров по 24 пунктам

18:16

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

До 1 октября руководители субъектов должны будут рассказать в правительстве о том, каких результатов они достигли и о планируемых показателях на следующие три года.

Правительство утвердит методики расчёта показателей и ежегодно, до 1 ноября, будет докладывать президенту об эффективности региональных властей.

Работу глав субъектов оценят по 24 пунктам. Учтут ожидаемую продолжительность жизни при рождении, динамику реальной среднемесячной зарплаты, отношение среднедушевых денежных доходов без обязательных платежей и оплаты коммунальных услуг к стоимости потребительской корзины, долю населения с низкими доходами, качество и доступность жилья и услуг ЖКХ, миграционный прирост, уровень преступности, суммарный коэффициент рождаемости и другие параметры.

При этом некоторые результаты оценят сами жители региона: условия для самореализации, удовлетворённость образовательными, медицинскими и социальными услугами, культурной жизнью, работой госорганов, сообщает ТАСС.