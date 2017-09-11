Экономическое развитие Дальнего Востока тормозит инфраструктура и отсутствие кадров

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На это указал во время Восточного экономического форума во Владивостоке Президент Торгово-Промышленной палаты России Сергей Катырин.

Участие в форуме, прошедшем 6 и 7 сентября, приняли представители 60 стран мира. Только делегация бизнесменов из Южной Кореи составила почти 100 человек. Корейские проекты реализуются в рыбном хозяйстве и в АПК. За шесть месяцев 2017 года товарооборот между Россией и Южной Кореей достиг 10 млрд долларов. Товарооборот Дальнего Востока и Китая составил в 2016 году 7 млрд долларов, сообщает «Бизнес-вектор».

Российский и зарубежный бизнес на Дальнем Востоке могут работать во многих отраслях экономики: туризме, здравоохранении, промышленности, высоких технологиях. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона готовы наращивать взаимодействие с Россией, но для этого требуется развитие транспортной инфраструктуры.

Вице-президент Торгово-Промышленной палаты России Владимир Падалко заверил, что после урегулирования транспортного вопроса можно будет говорить о принципиально других цифрах в товарообороте стран региона. Кроме этого, требуется проанализировать потребности рынков, чтобы отрегулировать товарные поставки.

Президент Торгово-Промышленной палаты России Сергей Катырин сделал акцент на проблеме кадров.

Любой инвестор, выходя на рынок, изучает возможности для инфраструктуры, энергетики, дорог. Естественно, один из самых первых вопросов – кадры: кто будет работать на этом объекте? Квалифицированных кадров у нас не так много – и это проблема. Нужно предпринимать усилия, насыщать Дальний Восток, сделать его привлекательным. Должна быть государственная программа, которая будет стимулировать компании к привлечению кадров в регион, созданию для них условий. Сергей Катырин

Одна из задач торгово-промышленных палат – искать партнёров для малого и среднего бизнеса. Обсудили на форуме и появление на Дальнем Востоке арбитражного центра. Председатель Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП России Алексей Костин одобрил эту идею и рассказал, что для МКАС в этом нет ничего нового: существующая морская арбитражная комиссия работает прилично.

Участники ВЭФ отмечают, что Дальний Восток – регион с большими возможностями, с потенциалом для активного экономического взаимодействия стран региона.



Белгородское предприятие «Скиф-М» станет одним из десяти инвесторов авиакластера в Комсомольске-на-Амуре, куда планируется привлечь 3,7 млрд рублей.



