Единый полис каско-ОСАГО предлагают ввести в России

17:00

Помимо этого полис обязательного страхования автогражданской ответственности могут разрешить покупать на три года

О готовящемся законопроекте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева. По его словам, документ даст страховым компаниям определённую свободу в установлении тарифов.

Элементы либерализации вводятся и в части оформления ОСАГО, что позволит приобрести его на три года и получить страховку типа «голд». К тому же, предлагается предоставить возможность покупать ОСАГО плюс каско в одном договоре – то есть комплексное автострахование.

В настоящее время договор обязательного страхования автогражданской ответственности оформляется на срок от трёх месяцев до одного года. Полисы каско и ОСАГО не имеют единого формата и представляют собой два совершенно разных документа. Если первый подразумевает страховую защиту автомобиля и заключается добровольно, то последний является обязательным и покрывает материальный ущерб третьим лицам, пострадавшим в ДТП.