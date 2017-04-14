В России:

Единый полис каско-ОСАГО предлагают ввести в России

17:00
14 Апреля 2017
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Помимо этого полис обязательного страхования автогражданской ответственности могут разрешить покупать на три года

О готовящемся законопроекте сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева. По его словам, документ даст страховым компаниям определённую свободу в установлении тарифов.

Элементы либерализации вводятся и в части оформления ОСАГО, что позволит приобрести его на три года и получить страховку типа «голд». К тому же,  предлагается предоставить возможность покупать ОСАГО плюс каско в одном договоре – то есть комплексное автострахование.

В настоящее время договор обязательного страхования автогражданской ответственности оформляется на срок от трёх месяцев до одного года. Полисы каско и ОСАГО не имеют единого формата и представляют собой два совершенно разных документа. Если первый подразумевает страховую защиту автомобиля и заключается добровольно, то последний является обязательным и покрывает материальный ущерб третьим лицам, пострадавшим в ДТП.

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