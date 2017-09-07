Два биогазовых комплекса по примеру белгородской биогазовой станции «Лучки» построят в Калужской области

11:15

Инвестором проекта могут стать компании из Ирана.

В Калужской области изучают опыт Белгородской по использованию биогазоэнергетики. Биогаз будут выделять из птичьего помёта, навоза и отходов пищевых производств. Потом его используют как топливо для производства электроэнергии, тепла и пара.

Применение биогаза как альтернативного топлива сейчас обсуждается в Госдуме, рассказал журналистам ГТРК «Россия» в Калуге депутат Геннадий Скляр. Сейчас идёт работа над проектом, реализовывать начнут в 2018 году.

В Белгородской области биогазоэнергетикой занимается компания «АльтЭнерго» на первой в стране станции «Лучки» в Прохоровском районе. Там вырабатывают 29,8 млн кВтч электроэнергии, 27,3 тысячи гигакалорий тепловой энергии и перерабатывают 98 тысяч тонн отходов. В таких масштабах аналогов производства по данной технологии в России больше нет.