Дачная прописка: россиянам позволят строить жильё на садовых участках и регистрироваться в нём

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Соответствующий проект закона разработали специалисты Министерства экономического развития. Его готовят ко второму чтению в Государственной Думе.

Оформить прописку на даче можно и сейчас. Однако желающие сталкиваются с большими трудностями формального характера. Для этого следует, в частности, через суд доказать, что в доме можно жить круглый год. И это работает только в том случае, если участок пребывает в административных границах какого-либо поселения.

Новый законопроект позволяет возводить индивидуальное жильё на садовых участках. В построенных домах затем можно будет и прописаться. Огороднические участки для этого не подойдут.

Как ожидается, в юридическое поле будут введены и другие «садовые» новации. Так, предлагается сократить количество форм объединения граждан. Вместо нынешних девяти останутся две: садоводческое и огородническое некоммерческое товарищества.

При первом чтении законопроекта в Госдуме (оно прошло в марте) он получил множество замечаний, сообщает «Российская газета».

Напомним, в Белгородской области под жилищное строительство отдано 4000 га земли для садоводства и огородничества. На них планируют создать 13 тыс. земельных участков для ИЖС.