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Белгородцы могут выбрать название для моста в Крым

17:42
16 Ноября 2017
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Голосование за лучшее название пройдёт на сайте http://назовимост.рф/.

Участникам голосования предлагается пять вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Названия определил организатор голосования – Минтранс, опираясь на результаты изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

Если эти названия не нравятся, можно предложить свой вариант в специальной графе.  

Чтобы оценить название, нужно пройти авторизацию через соцсети и проголосовать за понравившийся вариант. Онлайн-голосование открыли сегодня, 16 ноября.

Голосовать можно в течение месяца, сообщает Росавтодор. 


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