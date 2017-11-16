Белгородцы могут выбрать название для моста в Крым

17:42

Голосование за лучшее название пройдёт на сайте http://назовимост.рф/.

Участникам голосования предлагается пять вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Названия определил организатор голосования – Минтранс, опираясь на результаты изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах.

Если эти названия не нравятся, можно предложить свой вариант в специальной графе.

Чтобы оценить название, нужно пройти авторизацию через соцсети и проголосовать за понравившийся вариант. Онлайн-голосование открыли сегодня, 16 ноября.

Голосовать можно в течение месяца, сообщает Росавтодор.