Белгородская область вошла в десятку самых экологически чистых субъектов России

11:20

По итогам весны регион стал шестым.

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», составленным Общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль», самая благоприятная экологическая ситуация сложилась в Тамбовской области. Второе место занимает Республика Алтай, третье – у Алтайского края.

Четвёртую строчку рейтинга авторы отдали Чувашской республике. Пятой стала Ульяновская область. Белгородская область разместилась на шестом месте, обогнав на одну позицию следующую за ней Москву.

Восьмое место составители рейтинга отдали Санкт-Петербургу. Впервые в десятку лучших регионов по экологической обстановке вошла Ростовская область, заняв девятое место. Замкнула топ-10 Курская область.

В рейтинг были включены все 85 регионов России. Составители ранжировали субъекты РФ после анализа ряда показателей, среди которых состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, ответственность власти и активность общественных организаций, сообщает RT.

Самая плохая экологическая обстановка сложилась в Челябинской области, которая второй раз подряд замыкает рейтинг. Ей по-прежнему предшествует Свердловская область. У Ленинградской области 83-е место, Московская область заняла 82-ю строчку. 81-й стала Оренбургская область.

«Экологический рейтинг субъектов РФ» составляется экологами с 2007 года четыре раза в год – по итогам каждого сезона. За десять лет ведения рейтинга расположение регионов в нём практически не меняется: традиционно хорошие экологические показатели демонстрируют регионы с развитым агропромышленным комплексом.

Напомним, по итогам 2016 года Белгородская область занимала пятую позицию рейтинга.