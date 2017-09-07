Белгородская область потеряла две позиции в новом экологическом рейтинге регионов России

11:29

Общественная организация «Зелёный патруль» обновила данные на экологической карте страны по итогам лета 2017 года.

Сводный экологический индекс региона составил 55 из 100. По этому показателю мы заняли восьмое место.

За лето Белгородская область получила 43 балла в природоохранном индексе. Атмосфера и воздух в регионе получили оценку «минус», водные ресурсы и вода – «плюс-минус». По промышленно-экологическому индексу регион получил «минус» за транспортно-бытовые отходы и общую сумму в 49 баллов. Лучше дела, по мнению специалистов, обстоят в социально-экологической сфере, где области поставили 70 баллов. Правда, и здесь за лето среду обитания оценили в «два минуса», «минус» получила власть за работу в сфере охраны природы, зато в «два плюса» оценили образование и культуру.

Лидером рейтинга стала Тамбовская область. В десятку также вошли Алтайский край, Москва и Санкт-Петербург. Хуже всего экологическая ситуация в Свердловской и Челябинской областях.

Рейтинг составляется на основе оперативных данных об экологически важных событиях, происшествиях и проблемах, поэтому его расчёт производится в режиме онлайн. Экспертная группа, выбираемая по принципу суда присяжных, анализирует информацию, поступающую в том числе и из СМИ, и от инициативных граждан, и выставляет оценки событию в трёх сферах: экосфера, техносфера и социум. Анализировались состояние воздуха, воды, выбросов, активность общественных организаций, деятельность органов власти.

В «Хронике событий» можно увидеть события, отмеченные экспертами «Зелёного патруля» как важные в Белгородской области. Это и сообщения о неприятном запахе в Старом Осколе в конце августа, новости о фестивале «Эко-Фест» и форуме «Зелёная столица», истории с нелегальными свалками и жалобы жителей региона на экологическую обстановку.