Владыка Иоанн: Параллельные миры, думаю, существуют
12 апреля, на ежегодной пасхальной пресс-конференции митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал об НЛО и неоязычестве.
Мы не знаем, где, на какой планете есть ещё жизни. Планеты с обратной стороны солнца нам не видны, там возможна какая-то жизнь, цивилизация. Но, как у Вознесенского, параллельные миры, думаю, существуют.
Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Также в ходе общения с верующими владыка Иоанн акцентировал внимание на неоязычестве.
Неоязычество, к сожалению, сейчас распространяется и в различных структурах, связанных с охраной государства. Это удобно: человек не отвечает за свои действия, способен на преступление, оправдывая это жертвой. В России мы ответственны за громадную территорию, на нас колоссальное напряжение, и если мы будем сталкиваться друг с другом, это может привести к гибели цивилизации. Неоязычники – губители России.
Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн