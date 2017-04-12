Владыка Иоанн: Параллельные миры, думаю, существуют

15:41

12 апреля, на ежегодной пасхальной пресс-конференции митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал об НЛО и неоязычестве.

Мы не знаем, где, на какой планете есть ещё жизни. Планеты с обратной стороны солнца нам не видны, там возможна какая-то жизнь, цивилизация. Но, как у Вознесенского, параллельные миры, думаю, существуют. Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Также в ходе общения с верующими владыка Иоанн акцентировал внимание на неоязычестве.