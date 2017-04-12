Религия:

Владыка Иоанн: Параллельные миры, думаю, существуют

15:41
12 Апреля 2017
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12 апреля, на ежегодной пасхальной пресс-конференции митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал об НЛО и неоязычестве. 

Мы не знаем, где, на какой планете есть ещё жизни. Планеты с обратной стороны солнца нам не видны, там возможна какая-то жизнь, цивилизация. Но, как у Вознесенского, параллельные миры, думаю, существуют.

Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Также в ходе общения с верующими владыка Иоанн акцентировал внимание на неоязычестве.

Неоязычество, к сожалению, сейчас распространяется и в различных структурах, связанных с охраной государства. Это удобно: человек не отвечает за свои действия, способен на преступление, оправдывая это жертвой. В России мы ответственны за громадную территорию, на нас колоссальное напряжение, и если мы будем сталкиваться друг с другом, это может привести к гибели цивилизации. Неоязычники – губители России.

Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

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