Религия:

Вербу освятили в храмах Белгородской области

15:26
09 Апреля 2017
1
0

9 апреля православные верующие отмечают Верное воскресенье.

Несмотря на прохладную погоду, на праздник Вербного воскресенья множество белгородцев, в основном семьями, пришли в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в Белгороде, где побывал и корреспондент ИА «Бел.Ру».

Освящённые ветки вербы хранят дома весь год в вазе у икон. Выбрасывать их не рекомендуют, лучше сжигать или отнести в храм, где пепел развеют, согласно церковным традициям. Если верба дала корешки, её можно высадить в землю.

Фото Валерия Морева

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 


Популярное:

14989
Жилые дома в центре Белгорода изымает мэрия для муниципальных нужд
12942
Белгородский аквапарк откроют 1 июня
6729
Белгородский экс-чиновник вернёт государству почти восемь миллионов взяточных денег
5176
За попытку подделать документы врач-онколог в Белгородской области приговорён к штрафу в 700 тысяч рублей
5124
Годовалого мальчика сбил водитель «Киа» на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика