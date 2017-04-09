Вербу освятили в храмах Белгородской области

15:26

9 апреля православные верующие отмечают Верное воскресенье.

Несмотря на прохладную погоду, на праздник Вербного воскресенья множество белгородцев, в основном семьями, пришли в храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в Белгороде, где побывал и корреспондент ИА «Бел.Ру».

Освящённые ветки вербы хранят дома весь год в вазе у икон. Выбрасывать их не рекомендуют, лучше сжигать или отнести в храм, где пепел развеют, согласно церковным традициям. Если верба дала корешки, её можно высадить в землю.

Фото Валерия Морева