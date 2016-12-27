В Белгородской области совершён молебен в шахте имени Губкина на глубине более 300 метров

15:43

Молебное пение святой великомученице Варваре служил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.

В молебне покровительнице горно-рудных работ, который совершался в квершлаге ствола № 6, водоупорной перемычке на юго-восточной залежи, дробильно-перегрузочном комплексе ствола № 3, электровозном депо, участвовали как представители администрации, так и сами шахтёры.

По окончании молебного пения епископ преподал архипастырское благословение шахтёрам и пообщался с ними, пожелав помощи Божией в тяжёлом и опасном труде, рассказали в Губкинской епархии.

Фото Губкинской епархии