Религия:

В Белгородской области совершён молебен в шахте имени Губкина на глубине более 300 метров

15:43
27 Декабря 2016
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Молебное пение святой великомученице Варваре служил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.

В молебне покровительнице горно-рудных работ, который совершался в квершлаге ствола № 6, водоупорной перемычке на юго-восточной залежи, дробильно-перегрузочном комплексе ствола № 3, электровозном депо, участвовали как представители администрации, так и сами шахтёры.

По окончании молебного пения епископ преподал архипастырское благословение шахтёрам и пообщался с ними, пожелав помощи Божией в тяжёлом и опасном труде, рассказали в Губкинской епархии.

Фото Губкинской епархии

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