В 2017 году Белгородская митрополия отметит своё 350-летие

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5 января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн во время своей пресс-конференции назвал основные даты, которые православные белгородцы будут отмечать в 2017 году.

К одной из ключевых дат относится столетие новомучеников, просиявших в земле Российской.

Первые новомученики, как известно, были в октябре 1917-го года, и мы прославляем их, и вместе с тем всем говорим, что необходимо примириться в памяти. Свой искупительный подвиг совершили новомученики, и они молились за своих гонителей, как молился Христос: «Боже, прости их, они не ведают, что творят». И с этими словами принимали мученическую кончину. Иоанн

Митрополит Белгородский и Старооскольский

2017 год также является годом 350-летия со дня образования Белгородской митрополии. Первым архиереем епархии в 1667 году стал митрополит Белгородский и Обоянский Феодосий. А в 2012 году Святейший Патриарх и Священный Синод возродили Белгородскую митрополию.

Очень важная для нас дата – обретение мощей священномученика Никодима. Мощи эти мы обрели, когда строили здание митрополии. Это один из немногих новомучеников, чьи мощи обрела Русская Православная Церковь. Их не так много. Иоанн

Кроме того, 10 лет назад состоялось подписание акта о каноническом общении двух частей Русской Православной Церкви – Московского Патриархата (РПЦ) и зарубежной православной церкви (РПЦЗ).