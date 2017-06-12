В Петров пост вступили православные жители Белгородской области

07:53

В этом году он продлится ровно месяц.

В эти 30 дней говения христиане будут вспоминать самых почитаемых из 12 апостолов – Петра и Павла, поэтому пост также называется Апостольский.

Начало поста каждый год разное и зависит от дня Христова Воскресения, но обязательно приходится на седьмой день после Троицы (Пятидесятницы). Завершение поста всегда совпадает с днём памяти апостолов Петра и Павла 12 июля.

О существовании поста известно с первых времён Православной церкви. Но особенно он утвердился в IV веке, когда в Константинополе и Риме появились храмы во имя апостолов Петра и Павла, освящённые именно 12 июля.

Петров пост не является строгим. Во все дни, кроме среды и пятницы, разрешено есть рыбу.