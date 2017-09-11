Усекновение главы Иоанна Предтечи празднуют православные белгородцы

10:22

Святого вспоминают ежегодно 11 сентября.

В этот день в храмах проходят торжественные службы в честь великого пророка, который предсказал пришествие Мессии и крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Согласно событиям Нового Завета, описанным в 14-й главе Евангелия от Матфея и 6-й главе Евангелия от Марка, святого Иоанна Крестителя заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы: великий пророк обличал грехи его и окружения. Ирод боялся казнить пророка из-за возможного гнева народа. Но жена его брата обманом заставила царя убить узника: с помощью дочери она попросила преподнести голову Иоанна на блюде. Ирод выполнил просьбу. Так святой принял мученическую смерть.

По традиции верующие на утренней молитве просят прощение за все грехи, а вечером идут на литургию в память о великом святом. В этот день запрещается пользоваться колющими и режущими предметами, петь и танцевать, а также нежелательно начинать новые дела. На Усекновение христиане соблюдают однодневный пост: нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и продукты, напоминающие форму головы.