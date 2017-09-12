Религия:

Уникальная палехская роспись украсила стены кафедрального собора в Старом Осколе

18:18
12 Сентября 2017
12
0

Освящение новой росписи и божественную литургию в храме Александра Невского сегодня совершил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

К престольному празднику Александро-Невского кафедрального собора в Старом Осколе палехские мастера завершили роспись стен храма. Как отметили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии, для Белгородской области это уникальное событие.

Палехские мастера во главе с Сергеем Морозовым пишут только в древнерусском каноническом стиле. Для них образцом являются роспись храмов XIV-XV веков, работы Андрея Рублёва и Феофана Грека, иконописное искусство греческих византийских мастеров. Поэтому в своей росписи палехские художники стремятся приблизиться к этой вершине иконописного мастерства.

Как пояснили в пресс-службе епархии, изначально Александро-Невский собор, построенный в начале XX века, был расписан в живописном стиле, но мастерами невысокой квалификации. Поэтому иконописные изображения на стенах с точки зрения художественной значимости не представляли ценности. Так что обновлённый собор гораздо больше будет соответствовать православным канонам и духу Церкви, где важно видеть преображённого благодатью Божией человека. По сути, прихожане  увидят храм Древней Руси.

Фото пресс-службы Белгородской и Старооскольской епархии.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 


Популярное:

10165
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
8869
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
8638
Евгений Савченко лидирует на выборах губернатора Белгородской области
6384
Жителей Белгорода просят не ходить в «Армячий лог» 12 сентября
4219
К выходным в Белгородской области ожидается похолодание
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика