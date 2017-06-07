Центр по изучению подвигов новомучеников Церкви Русской открылся в Белгороде

18:26

Торжественное открытие состоялось 7 июня, в день 5-летия возрождения Белгородской митрополии.

Ожидается, что Центр будет привлекать школьников и студентов и станет местом сбора молодёжи, в нём будут проводиться беседы и экскурсии. Гостям мероприятия епархиальная комиссия по изучению Белгородской митрополии, а также Белгородский областной архив предоставили изученный материал и тематические экспозиции.

Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева в своём выступлении напомнила, что белгородская земля всегда была центром духовности. В связи с чем пожелала Центру стать новым местом просвещения, духовности и воспитания подрастающего поколения.

Задачи, которые ставит перед собой Центр, – это сбор, хранение и экспонирование документов, а также личных вещей, связанных с жизнью новомучеников. Директор Белгородского областного архива Павел Субботин предположил, что новый Центр будет местом сбора всей появляющейся актуальной информации о новомучениках.

А митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн выразил надежду, что он станет центром паломничества для белгородцев и гостей города.

Нацеленность на юных белгородцев обусловила расположение Центра вблизи средней школы № 48 – в здании Духовно-просветительского центра во имя святителя Иоасафа.

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