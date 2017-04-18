Студенческая Пасха прошла в Белгороде

17:12

На территории храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 18 апреля собрались студенты белгородских вузов, чтобы встретить один из главных христианских праздников.

Куличи разных размеров, украшенные цветами из марципана, фигурками ангелов или цыплят, расписные яйца, вышитые бисером иконические образы и другие тематические поделки, а также творческие номера подготовили учащиеся высших учебных заведений: БелГУ, БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородского института искусств и культуры, БЮИ МВД России им. И. Д. Путилина, Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина и Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Сегодняшний праздник и то чувство радости, которое есть в душе у каждого из нас, останется на всю жизнь. К этому празднику каждый шёл по разному: кто-то постился и с нетерпением ждал этого события, а кто-то только в пасхальные дни по зову сердца преступил порог храма. Главная задача вузов – это подготовка высококвалифицированных специалистов, но ещё не менее важная – воспитание патриотов своей Родины, высоконравственных личностей, которые чтят традиции и уважают свою историю. Я бы хотел пожелать, чтобы вас всегда сопровождали светлые чувства: что добро побеждает зло. Александр Простенко

и. о. ректора Белгородского государственного аграрного университета им. Горина

На входе волонтёры раздавали брошюры «От Пасхи до Вознесения», в которой можно узнать о днях Пасхи и о том, какие молитвы читают верующие.

Кульминацией праздника стало вручение частицы Благодатного огня студенческим активам белгородских вузов. Святой огонь белгородская делегация встретила в московском аэропорту, а затем привезла в Белгород. Чтобы вручить его студентам, от него зажгли лампады, которые затем раздали юношам и девушкам, представлявшим вузы области.

В течение многих веков на гроб Господень, на то ложе, на котором лежало тело Иисуса Христа, нисходит Благодатный огонь. Это материальное свидетельство веры православной, её истинности. И в этом году Благодатный огонь сошёл, и мы все месте встречаем его сегодня. Пусть этот огонёк оставит в ваших сердцах добро, любовь и радость. Виталий Стариков

народный артист РФ

Затем благочинный первого белгородского округа протоиерей Олег Кобец освятил пасхальные куличи, яйца и поделки студентов.

Мы вспоминаем не только сам факт, что две тысячи лет тому назад воскрес Иисус Христос. Мы сегодня это празднуем так широко и радостно, потому что он сказал, что каждый верующий в него человек также с ним воскреснет. И дал нам это свидетельство: именно накануне православной пасхи на гроб Господень нисходит божественный свет, каждый раз убеждая, чтобы мы не сомневались, чтобы мы верили, что мы воскреснем с Христом. Олег Кобец

протоиерей, благочинный первого белгородского округа

После этого гости осмотрели выставку, которую подготовили студенты вузов.

В этом году организатором студенческой Пасхи выступил Белгородский государственный аграрный университет им. В. Я. Горина.

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