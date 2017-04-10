Страстная седмица началась у православных жителей Белгородской области

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Неделя перед Пасхой, сменяющая Великий пост, – особое время для верующих, когда они день за днём вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, имеют возможность быть свидетелями этих Евангельских событий и идти вслед за Христом.

Каждый день этой седмицы носит название Великий.

В Великий Понедельник в Евангельском чтении вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф – сын Иакова и Рахили. В этот день также читается Евангелие о Втором Пришествии Христовом и вспоминаются притчи о злых виноградарях и бесплодной смоковице.

В Великий Вторник звучат часть ряда бесед Христовых о Страшном суде и две притчи – о десяти девах и о талантах.

Евангельские чтения Великой Среды вспоминают о предательстве Иисуса Христа его учеником Иудой за 30 сребреников. Этот день готовит верующих к страшным событиям, ведь уже произошло осуждение и предательство Спасителя.

Великий Четверг напоминает о том, что приближается час Крестных страданий Христа. Этот день посвящён событиям Тайной Вечери, страшной ночи в Гефсиманском саду, часу суда и преданию Христа на смертные муки.

В Страстной Четверг совершается чин омовения ног – традиция, установленная в память о моменте в евангельской истории, когда Христос в знак смирения омывает ноги своим ученикам. Чин совершается архиереем на богослужении Великого Четверга.

По омовении ног Иисус совершил Пасху и установил Великое Таинство Евхаристии, даровав людям Свои Тело и Кровь.

Великая Пятница является самым страшным днём, когда произошло распятие Иисуса Христа. В евангельских чтениях содержатся описание Страданий (Страстей) Христовых.

Великая Суббота является последним днём перед Пасхой. Евангельские события описывают снятие с креста Иисуса и положение Его во Гроб, высеченный в скале. Ко входу был привален большой камень. У Гроба были поставлены стражники, чтобы Тело Христово не украли и не сказали народу, что Он Воскрес. В положенный час стражники стали неопровержимым доказательством Воскресения Христова.

В этот день также вспоминается сошествие Спасителя в Ад, где Он попрал силу дьявола и возвестил о победе над смертью.

По материалам православного журнала «Фома»