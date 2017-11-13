Список с чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница» прибыл в Белгородскую область

18:27

Святыня прибыла со святой горы Афон сербского Хиландарского монастыря.

Икона долгое время хранилась в Лавре святого Саввы Освященного, недалеко от Иерусалима. Позже её передали в Хиландарский Сербский монастырь на Афоне.

С иконой связано немало преданий об исцелении. Перед этой иконой православные христиане молятся о помощи в родах, при нехватке грудного молока, а также о сохранении младенцев от разных болезней.

Список с иконы, написанный по древнему Афонскому правилу, передали Белгородской и Старооскольской епархии. Сама икона находится в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщает пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии.