Религия:

Список с чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница» прибыл в Белгородскую область

18:27
13 Ноября 2017
205
0

Святыня прибыла со святой горы Афон сербского Хиландарского монастыря. 

Икона долгое время хранилась в Лавре святого Саввы Освященного, недалеко от Иерусалима. Позже её передали в Хиландарский Сербский монастырь на Афоне.

С иконой связано немало преданий об исцелении. Перед этой иконой православные христиане молятся о помощи в родах, при нехватке грудного молока, а также о сохранении младенцев от разных болезней.

Список с иконы, написанный по древнему Афонскому правилу, передали Белгородской и Старооскольской епархии. Сама икона находится в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, сообщает пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии. 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 


Популярное:

9430
На бесплатное медицинское обследование приглашают жителей Белгорода
9142
Крытый аквапарк начали строить под Белгородом
6931
Водителя школьного автобуса нашли в Беломестном Белгородского района
4644
30-летняя женщина-водитель погибла при столкновении с локомотивом в Шебекино
4563
У мёртвых кабанов в охотхозяйстве Белгородской области нашли АЧС
Rambler's Top100 Service Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика