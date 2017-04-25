Радоница: православные жители Белгородской области поминают усопших

08:26

Особый поминальный день всегда приходится на девятый день после Пасхи. В этом году это 25 апреля.

Радоница – производное от слово «радость». Это первый день после Воскресения Христова, когда можно поминать усопших. На Радоницу положено радоваться их рождению в жизнь вечную и молиться о них.

В этот день необходимо посетить храм, чтобы подать записку для поминовения усопших в алтаре, а после литургии отслужить панихиду. Затем можно отправиться на кладбище, где необходимо совершить литию, зажечь свечу и убрать могилу или просто помолчать, вспоминая покойного.

Есть и пить на кладбище, лить водку на могильный холм или оставлять рюмку водки с куском хлеба недопустимо: это оскорбляет память покойного. Еду также оставлять не стоит, лучше отдать её нуждающимся.

По материалам интернет-издания «Православие и мир»