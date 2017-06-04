Праздничные богослужения в честь Святой Троицы проходят в православных храмах Белгородской области

08:00

День Святой Троицы всегда приходится на 50-й день после Воскресения Христова, потому праздник именуется также Пятидесятницей.

После Воскресения Господь ещё 40 дней являлся своим ученикам. На их глазах Он поднялся над землёй, чтобы удостоверить их, что в последний день мира Он придёт на землю так же, как отошёл к Богу-Отцу. Господь обещал послать своим ученикам Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца.

В 10-й день после Вознесения Господа Иисуса Христа в воздухе послышался сильный шум, как во время бури. Появились яркие трепещущие языки огня – не вещественного, а того благодатного, что каждый год сходит в Иерусалиме на Пасху и светит, не обжигая.

Языки огня опустились на головы апостолов, и вместе с внешним произошло внутреннее изменение – они исполнились Духа Святого. И Богоматерь, и ученики Христовы ощутили в этот момент необыкновенную действующую в них силу. Апостолы заговорили на языках, которых не знали прежде. Дарование необходимо было им для проповеди Евангелия по всему миру. Соединённые с Господом Святым Духом вышли Его ученики из Сионской горницы, чтобы бесстрашно проповедовать Христово учение о любви.

В память об этом событии праздник также называют днём сошествия Святого Духа. Явление Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрыло таинство единства Святой Троицы.

В этом году Пятидесятница приходится на 4 июня. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в 08:00 совершит Божественную литургию у входа в Свято-Троицкий пещерный храм. По её окончании будут прочитаны коленопреклонённые молитвы. С этого дня благословляется становиться на колени и делать земные поклоны.

Пресс-служба Белгородской митрополии обращает внимание, что во время богослужения будет ограничен доступ в пещеры.