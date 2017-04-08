Православные жители Белгородской области встречают Лазареву субботу

08:27

В этот день, который также носит название Вербной субботы и всегда предшествует празднику Входа Господнего в Иерусалим, принято вспоминать чудо воскрешения праведного Лазаря.

Лазарева суббота – суббота шестой седмицы Великого поста. Эта неделя также именуется Неделей Ваий («Ваия» – пальмовая ветвь), или Вербной неделей.

О воскрешении Лазаря пишет Апостол Иоанн Богослов. Перед отправлением в Иерусалим Христос пришёл в дом своих друзей в Вифании, где жили Марфа, Мария и их брат Лазарь. Именно печальное известие о смерти последнего и привело Христа сюда.

Он приблизился к пещере, где уже четыре дня покоилось тело Лазаря, и сказал окружающим отвалить камень, закрывающий вход. Марфа попыталась остановить Христа, воскликнув, что брат её уже «четырёхдневный» и смердит, но Он напомнил ей о беседе по дороге к их дому, когда Спаситель спросил Марфу: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему?». Марфа ответила тогда: «Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».

Камень отвалили. Войдя в гробницу, Христос начал молиться: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон». И Лазарь вышел из пещеры.

Как пишет Иоанн Богослов, после этого чуда многие люди уверовали в то, что Христос — Сын Божий. И именно с этого дня иудейское священноначалие, увидев народную любовь ко Христу, «положили убить Его».

Воскрешение Лазаря почитается церковью как одно из самых важных и знаковых чудес, совершённых Христом за время Его земного пути, показывающих, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что каждого верующего ждёт воскресение. Это чудо – свидетельство и того, что Господь любит каждого.

Согласно церковному преданию, Лазарь, которого также называют «Лазарь Четверодневный» и «друг Божий», прожил ещё 30 лет после воскрешения и стал епископом Китийским – служил на острове Кипр, в городе Китионе (сейчас Ларнака).

Именно в этом городе в 890 году и были обретены святые мощи епископа Лазаря. Через восемь лет при императоре Льве Мудром их перенесли в Константинополь, в храм во имя Праведного Лазаря. А над могилой Лазаря в Ларнаке в конце IX – начале X века была построена церковь Святого Лазаря.

Но мощи святого, видимо, были вывезены в Константинополь не полностью, так как в 1972 году в этом храме была найдена ещё одна мраморная рака. Подлинность мощей подтвердили исследования учёных.

По материалам православного журнала «Фома»