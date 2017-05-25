Религия:

Православные жители Белгородской области празднуют Вознесение Иисуса Христа

08:55
25 Мая 2017
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Двунадесятый праздник ежегодно отмечается в четверг – сороковой день после Пасхи.

В этот день празднуется завершение земного служения Иисуса Христа. На 40-й день после Воскресения Иисус Христос взошёл на небо как Спаситель человечества. Господь победил смерть и вознёс в Своём Лице человеческую природу, включая тело. Так каждый человек получил возможность во всеобщем воскресении вознестись к самому Престолу Всевышнего.

После Вознесения человеческая сущность стала невидимой глазу человека, но Господь не оставил мир, а стал пребывать в нём через Святого Духа, которого послал на десятый день после Вознесения.

Вознесение завершает празднование Пасхи. 


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