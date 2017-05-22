Православные жители Белгородской области отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца

10:45

В этот день, 22 мая, в 1087 году произошло перенесение мощей святого из Мир Ликийских в Бари.

На Руси этот день называли Никола Вешний или Никола Летний. Никола Осенний празднуется 11 августа – в день рождения Чудотворца, зимний – 19 декабря, в день его смерти.

Согласно преданию, святитель Николай родился во второй половине III века в городе Патары в Ликии. Родители его были благочестивы, но до глубокой старости не имели детей. В молитве к Всевышнему они просили даровать им сына, обещая посвятить его служению Богу.

Господь услышал их молитву, в семье родился сын, которому дали имя Николай. Будущий святой воспитывался под руководством своего дяди – местного епископа и прошёл путь от младшего церковного служителя до архиерея, став архиепископом города Миры Ликийские.

Николая всегда отличали любовь и сострадание к людям. Чтобы помочь нищим и обездоленным, он раздавал почти все полученные деньги. За свою скромность и доброту архиепископ снискал огромную любовь народа. Дожив до глубокой старости, он мирно скончался в 345 году. Мощи святителя хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро.

Николая Чудотворец считается покровителем, заступником и молитвенником о плавающих и всех путешественниках. В житии святителя рассказывается, как во время путешествия из Миры в Александрию он воскресил моряка, во время жестокой бури сорвавшегося с мачты корабля, упавшего на палубу и разбившегося насмерть.

На Руси почитать Николая Угодника стали вскоре после Крещения. Первые иконы святителя появились в стране не позже середины XI века. Ему посвящено немало храмов и монастырей.

В Преображенском соборе Белгорода хранится уникальная чудотворная икона Николая Ратного. Именно этот образ в XVII веке помог жителям селения Устинка, расположенного на территории Шебекинского района, отразить нападение татар. Как рассказывается в предании, при виде иконы святителя татары пришли в замешательство и убежали в степь.

В память об этом 21 мая в Белгороде прошёл крестный ход с иконой Николая Ратного.