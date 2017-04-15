Религия:

Православные белгородцы освятили куличи к светлому празднику Пасхи

19:54
15 Апреля 2017
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Множество горожан пришли для этого к храму Веры,Надежды, Любови и матери их Софии.

Вопреки пугающему прогнозу синоптиков о дождливой и ветреной погоде в субботний день, у храма святых мучениц Веры,Надежды, Любови и матери их Софии была по-весеннему приятная погода. Территория храма, где установлены столы для освящения праздничных угощений, украсилась цветущими растениями.

Тысячи горожан, в основном с маленькими детьми, пришли сегодня с утра, чтобы освятить куличи, яйца на светлую Пасху.

Фото Валерия Морева

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