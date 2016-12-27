Религия:

Первая литургия на жестовом языке прошла в Губкине Белгородской области

12:09
27 Декабря 2016
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Богослужение для лишённых слуха верующих состоялось по благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония в храме святой блаженной Ксении Петербургской.

К Божественной литургии на жестовом языке в Отделе по социальному служению Губкинской епархии готовились долго: перенимали и накапливали опыт, изучали азы жестового общения. Благодаря этому верующие с недостатками слуха впервые смогли не просто присутствовать на богослужении, а понимать смысл происходящего и следить за ходом литургии.

Богослужение совершил настоятель храма протоиерей Георгий Кравцов, который в этот день не только произносил слова молитв, а подкреплял их языком жестов. Песнопения хора переводила председатель Губкинского отделения Всероссийского общества глухих Зоя Николаевна Московых, рассказали в Губкинской епархии.

Фото Губкинской епархии
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