Новый храм открыли в Белгородской области
В селе Верхняя Покровка Красногвардейского района в храме отслужили первую литургию.
Строительство длилось год. После освящения провели процедуру передачи храма Валуйской епархии РПЦ. Церковь святителя Афанасия, Патриарха Цареградского, Лубенского должна стать местом духовного притяжения жителей села.
Это уже 27-й православный объект на территории района. Меценатом строительства выступил депутат облдумы Анатолий Попков, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.