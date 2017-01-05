Митрополит Иоанн: Я буду лично крестить третьих и последующих детей
5 января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отвечает на вопросы верующих.
Я готов исполнить это, потому что сердцем понимаю всю значимость этого события. Мотивация рождения детей не материальна, а духовна. Я надеюсь, что белгородцы откликнутся, и каждого третьего и последующего детей я буду лично крестить.
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Напомним, Предстоятель Грузинской православной церкви за пять лет стал самым многодетным крёстным отцом в мире – он крестил уже более 14 тысяч детей.