Митрополит Иоанн: Я буду лично крестить третьих и последующих детей

15:29

5 января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отвечает на вопросы верующих.

Я готов исполнить это, потому что сердцем понимаю всю значимость этого события. Мотивация рождения детей не материальна, а духовна. Я надеюсь, что белгородцы откликнутся, и каждого третьего и последующего детей я буду лично крестить. митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Владыку спросили о массовом крещении третьих и последующих детей в Грузии, крёстным отцом всех малышей стал Патриарх Илия Второй. И готов ли митрополит Иоанн перенять эту традицию?

Напомним, Предстоятель Грузинской православной церкви за пять лет стал самым многодетным крёстным отцом в мире – он крестил уже более 14 тысяч детей.