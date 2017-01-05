Религия:

Митрополит Иоанн: Я буду лично крестить третьих и последующих детей

15:29
05 Января 2017
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5 января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн отвечает на вопросы верующих.

Владыку спросили о массовом крещении третьих и последующих детей в Грузии, крёстным отцом всех малышей стал Патриарх Илия Второй. И готов ли митрополит Иоанн перенять эту традицию?

Я готов исполнить это, потому что сердцем понимаю всю значимость этого события. Мотивация рождения детей не материальна, а духовна. Я надеюсь, что белгородцы откликнутся, и каждого третьего и последующего детей я буду лично крестить.

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Напомним, Предстоятель Грузинской православной церкви за пять лет стал самым многодетным крёстным отцом в мире – он крестил уже более 14 тысяч детей.

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