Митрополит Иоанн: Отношение к Интернету, как у Апостола Павла к пище – она не приближает к Богу и не отдаляет

22:27

Как подчеркнул митрополит, сам по себе Интернет – только инструмент.

Здесь важно, чтобы мы положительную повестку дня формировали. Чтобы даже обсуждения, которые выносятся на различных форумах, имели положительный результат. Для этого надо, чтобы сообщества больше обращали внимания на то, что позитивного происходит в нашем обществе и больше обсуждали, как нам выстроить отношения, чтобы побеждала любовь, и мир был между людьми. Митрополит Иоанн

Вопрос о влиянии Интернета в современном мире и об отношении церкви к этому инструменту прозвучал во время традиционной пресс-конференции. Как известно, свои вопросы главе Белгородской и Старооскольской епархии можно было задать не только, оставив записку в храме, но и посредством социальных сетей, а также на сайте митрополии.

Мы перенесли основной наш контент в Интернет и тем самым попытались быть ближе к молодёжи. Конечно, хорошо, когда есть возможность выступать в телевизионной программе. Телевидение играет колоссальную роль в нашей жизни. Но мы специально пошли на такой эксперимент (пресс-конференция онлайн – прим. автора). Многие могут возвратиться к пресс-конференции, прояснить для себя какие-то вопросы, если они вдруг по каким-то причинам не смогли в режиме онлайн посмотреть программу. Митрополит Иоанн

Вопрос об Интернете также затронул тему заказа некоторых услуг церкви онлайн. Владыка подчеркнул, что, с одной стороны, это хорошо. Например, к ним с Дальнего Востока обращается Преображенский собор и просит помолиться о ком-то.

Естественно, мы служим молебен у мощей Святителя Иоасафа, и это делается бесплатно. Это нормальное явление. Люди хотят, несмотря на далёкие расстояния, чтобы помолились о каких-то житейских ситуациях именно святителю Иоасафу. Интернет нам в этом помогает. Митрополит Иоанн

Однако, помимо преимуществ, которые даёт Интернет, не стоит забывать и о его пагубном влиянии. Владыка подчеркнул, что крайне обеспокоен большим количеством сайтов или форумов, которые пропагандируют суициды.