Религия:

Митрополит Иоанн: Если будут такие препятствия, как ювенальная юстиция, мы потеряем свою самобытность

15:45
05 Января 2017
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5 января на ежегодной пресс-конференции владыка высказал своё мнение о том, нужна ли ювенальная юстиция в России. 

Такая практика, как на западе, неприемлема в России. У нас есть свои традиции. Нельзя уравнять всех людей в психологическом, культурном и умственном восприятии происходящего: когда пытаются навязать мерила, которые на западе имеют успех, а для нас разрушительны. Мы не можем это воспринимать.

 митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

По словам митрополита Иоанна, сама идея защиты прав детей очень хорошая. Дети нуждаются в защите, но как будет исполнена эта защита? Не повлечёт ли это рождение новых Павликов Морозовых, которые будут подавать в суд на своих родителей и лишать их прав?

Очень важно понять, что мы самобытный народ, и эту самобытность мы передаём, как память. Если будут такие препятствия, как ювенальная юстиция, мы потеряем эту самобытность.

 митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

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