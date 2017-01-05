Митрополит Иоанн: Если будут такие препятствия, как ювенальная юстиция, мы потеряем свою самобытность

15:45

5 января на ежегодной пресс-конференции владыка высказал своё мнение о том, нужна ли ювенальная юстиция в России.

Такая практика, как на западе, неприемлема в России. У нас есть свои традиции. Нельзя уравнять всех людей в психологическом, культурном и умственном восприятии происходящего: когда пытаются навязать мерила, которые на западе имеют успех, а для нас разрушительны. Мы не можем это воспринимать.



митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Очень важно понять, что мы самобытный народ, и эту самобытность мы передаём, как память. Если будут такие препятствия, как ювенальная юстиция, мы потеряем эту самобытность.



митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

По словам митрополита Иоанна, сама идея защиты прав детей очень хорошая. Дети нуждаются в защите, но как будет исполнена эта защита? Не повлечёт ли это рождение новых Павликов Морозовых, которые будут подавать в суд на своих родителей и лишать их прав?