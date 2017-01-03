Митрополит Иоанн: 2017 год должен стать годом примирения

19:12

Сегодня, 3 января, в областном центре прошло годовое собрание духовенства Белгородской митрополии, посвящённое подведению итогов прошлого года и обозначению перспектив развития на новый год.

На съезде обсуждались вопросы церковно-государственных отношений, духовного образования молодёжи, информационной деятельности, а также подготовки к празднованию юбилейных дат в новом 2017 году.

На протяжении многих лет мы решаем общие задачи. Есть вопросы, над которым мы работаем вместе: это поддержка семьи и материнства, образование детей, воспитание молодёжи, социальная политика. В прошедшем году мы открыли православный детский сад, уже третий по счёту. Это центр духовного воспитания для самых маленьких. Школьники Старооскольской и Белгородской православных гимназий проявляют себя на российских и международных конкурсах. Константин Полежаев мэр Белгорода

В 2016 году мы отмечали большой праздник – 200-летие со дня рождения митрополита Московского и Коломенского Макария, который внёс большой вклад в развитие нашего региона. Это дополнительный импульс для активизации сотрудничества между органами исполнительной власти всех уровней и духовенства области в вопросах духовно-нравственного воспитания белгородцев. Сергей Боженов депутат Государственной Думы

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн подвёл итоги работы духовенства за 2016 год. В Белгородской митрополии действуют 27 благочиний. Общее число зарегистрированных храмов – 388. Всего же в Белгородской митрополии функционируют 420 храмов.За прошедший год в области было освящено 14 храмов, две часовни и одна звонница, при этом также освящена закладка пяти храмов.

В Белгородской митрополии сейчас служит 501 священник.

91 % от всех родившихся в прошлом году в регионе детей прошли обряд крещения.

Владыка Иоанн затронул тему чревоубийства. В 2016 году в области было совершено 3458 абортов – это меньше, чем в 2015 году. Митрополит высказался в поддержку предложения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, чтобы аборты не оплачивались из средств фонда обязательного медицинского страхования.

2017 год должен стать годом примирения памяти – 100-летняя дата событий 1917 года, как острый нож, может нас разделить. Очень важно примириться в памяти и помолиться о тех, кто погиб в братоубийственном противостоянии, не важно, на какой стороне он был. 2017 год – год экологии. Я надеюсь, с Божьей помощью наши волонтёры, которые успешно трудятся в Белгородской митрополии, примут участие в благоустройстве источников природной воды, чтобы наша окружающая среда была благообразной.

Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский

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