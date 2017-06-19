Религия:

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн стал крёстным для двух двоен

13:16
19 Июня 2017
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17 июня в Преображенском соборе Белгорода владыка крестил детей из многодетных семей. 

Как и обещал во время своей пресс-конференции, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн стал крёстным отцом для трёх мальчиков Семёна, Тихона и Кирилла, и четырёх девочек по имени Алиса, Алеся, София и Александра.

Стоит отметить, что среди этих малышей две двойни – Алиса и Алеся 2012 года рождения и Семён и Кирилл 2017 года рождения. 

Напомним, в марте митрополит Иоанн стал крёстным отцом двух детей из многодетных семей.

Фото Фёдора Клюйко


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