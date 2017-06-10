Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн презентовал свою новую книгу «Небо нашей жизни»

15:12

О своём литературном труде владыка рассказал 9 июня в рамках митрополичьей литературной гостиной.

В этой книге я хотел поделиться тем, что волнует меня как человека и в то же время как архиерея, а также ответить на вопросы, которые мне задают. Мне хотелось доступно рассказать об опыте общения с Богом, который есть у меня, и который, в общем-то, составляет сущность наших отношений с творцом. Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский Смотреть галерею (11 фото)

Владыка рассказал историю, которую не напечатали в книге: «Я попал в реанимацию с сердцем. После определённого времени мне стало лучше, и я попросил, чтобы мне принесли одежду. Мне принесли белый подрясник. Я в белом подряснике выхожу в коридор, в это время пациента катят на операцию. Он посмотрел на меня и говорит: «Что, уже?». Я не знаю, как это случилось, но у меня вырвалось: «Сказали, не в этот раз». Ну а результат был хороший. Пациент, который очень боялся операции, постоянно повторял: «Не в этот раз, не в этот раз», и у него операция прошла успешно».

Книга «Небо нашей жизни» вышла в Москве, в одной из крупнейших книгоиздательских компаний России – «Эксмо». Её тираж составляет 6000 экземпляров.

Издание будет интересно как верующим, так и неверующим, потому что даёт ответы на главные и самые волнующие вопросы нашего времени, а также содержит размышления о жизни.

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