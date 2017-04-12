Религия:

Иоанн: В обществе есть напряжение, и скрывать это нечестно

14:54
12 Апреля 2017
1695
0

12 апреля митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провёл пасхальную пресс-конференцию. 

В преддверии праздника Пасхи владыка ответил на вопросы верующих самой разной тематики. Один из них касался напряжения в обществе.

В обществе есть напряжение, и скрывать это нечестно. Русская смута всегда приводит к войне всех против всех. Нужно не допустить этого. Не моё дело углубляться в политические вопросы, но в этом мире, если мы забудем о любви друг к другу, начнётся трагедия.

Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

Прокомментировал митрополит и мироточащие в Белгороде иконы Матроны Московской.

Когда мироточат иконы – это знак, что мы должны задуматься. В больничном храме особая благодать, я просил, чтобы пиар на этом не создавали, но народное радио разнесло весть. Почему это случилось, я не знаю, но радует благоговейная реакция белгородцев.

Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

Также владыка рассказал, что в Белгородской области остались невосстановленными лишь 10 % храмов. Но сейчас возможности у людей не те, что были раньше. Уровень жизни населения снижается, нужно быть реалистами и здраво оценивать свои возможности. 

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 


Популярное:

18762
Жилые дома в центре Белгорода изымает мэрия для муниципальных нужд
12981
Завод «ЗМС-технолоджи» официально открыт в Белгородской области
8778
Белгородский экс-чиновник вернёт государству почти восемь миллионов взяточных денег
5815
За попытку подделать документы врач-онколог в Белгородской области приговорён к штрафу в 700 тысяч рублей
5317
Полицейские назвали самые популярные у угонщиков машины в Белгородской области
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика