Духовная семинария выпустила 71 воспитанника в Белгороде

16:37

19 июня в стенах Белгородской духовной семинарии с миссионерской направленностью состоялся 18-й выпускной.

Праздничные мероприятия начались с Божественной литургии в храме святого Иннокентия духовной семинарии, которую совершил митрополит Белгородский и Староосколький Иоанн в сослужении заведующего кафедрой миссиологии епископа Губкинского и Грайворонского Софрония, преподавателей и выпускников.

Этот выпуск – как совершеннолетие семинарии. Сегодня мы напутствуем своих выпускников, чтобы они по евангелиевскому слову шли и проповедовали. Наша проповедь приобретает важное значение, из-за беззакония в людях оскудевает любовь. Когда любовь осушается и исходит, то в душах людских остаётся пустыня, в этой пустыне и дуют знойные ветры, не позволяющие возрастать добрым плодам. Эту пустыню нужно наполнить жизнью. Мы призваны напитать живой водой иссохшие души людей. Православие передаёт опыт предшествующих поколений, умножает разнообразие культурных традиций. Иоанн учредитель Белгородской духовной семинарии, митрополит Белгородский и Старооскольский

Медалью Святителя Иоасафа за труды и миссионерское служение наградили выпускника 5-го курса Андрея Степанова. Ряд воспитанников также получили архиерейские грамоты от владыки Иоанна.

Перед сегодняшним днём я задумался, а в чём же отличие духовной школы нашей семинарии и светского образования. Ведь нас называют воспитанники, а не студенты. Все наши образовательные программы находятся в открытом доступе, их можно найти, даже не будучи семинаристами. Но в одиночку сложно разбираться в тонкостях богословия. Между учащимися и преподавателя есть связь, они наши наставники. Андрей Степанов выпускник

Семинаристы нескольких направлений получили дипломы об окончании: специалисты, бакалавры, магистранты, заочники и выпускники Центра подготовки миссионеров – помощников при приходах или в духовно-просветительских центрах – всего 71 выпускник.

Преподаватель волнуется за своих учеников больше, чем за самого себя. Этот учебный год был знаменательный, вспоминали 20-летие со дня возрождения семинарии, попечением благотворителей открылась часовня, возведён новый иконостас. Внутренне семинарии также совершенствовалась. 2017 год тоже юбилейный: 1787 – год основания семинарии – 230 лет учреждению. Пожелать хочу выпускникам две вещи: первое – чтобы не забывали, что они выпускники нашей семинарии, помнили, и второе – следовали в своей миссии словам Господа: «Хочешь быть первым – будь всем слугою». Алексей Куренков ректор Белгородской православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью)

В семинарии обучаются не только воспитанники со всех уголков России, но и из Сербии, Индонезии, Вьетнама, Комбоджи, Киргизии, Китая. После обучения в семинарии многие готовятся защитить дипломы и диссертации по светской науке в университетах.

Белгородская духовная семинария – уникальное учреждение, где готовят не просто священнослужителей, а миссионеров, исполняя заповедь Господа «идите и научите». Миссионеры служат не только в России, но и дальнем севере, в зарубежье, Дальнем Востоке. Пусть светит свет для всех выпускников, чтобы добрые дела видели и в России, и в других местах, несите правду о Господе. Сергей Гаврилов председатель комитета государственной Думы по развитию гражданского общества по вопросам общественных и религиозных объединений, координатор межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей

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