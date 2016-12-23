День памяти своего Небесного покровителя отмечает Белгородская область

08:09

23 декабря ежегодно Православная Церковь вспоминает день преставления святителя Иоасафа.

В 1754 году святитель Иоасаф возвращался в Белгород из родного города Прилуки. В селе Грайворон, где расположена была его архиерейская вотчина, он тяжело заболел. Более двух месяцев провёл святитель на одре болезни, а затем приготовил себя к отшествию в вечную жизнь елеосвящением, исповедью и причастием Святых Тайн Господних и 10 (23 по новому стилю) декабря в возрасте 49 лет предал свой дух Богу.

Почившего Святителя облекли в голубой парчовый саккос, в омофор розовой парчи и в подризник из красной материи. Это облачение в настоящее время хранится в Николо-Иоасафовском соборе.

15 (28 по новому стилю) декабря после заупокойной литургии в домашней церкви архиерейского дома в Грайвороне тело почившего святителя Иоасафа было отправлено для погребения в Белгород. Здесь оно два с половиной месяца стояло открыто в Свято-Троицком соборе, не предавалось тлению и не теряло обычного цвета и вида.

Погребение архипастыря состоялось только 28 февраля (13 марта) 1755 года, когда назначенный для этого святейшим Синодом епископ Переяславский и Бориспольский преосвященный Иоанн (Козлович) из-за разлития рек смог прибыть в Белгород. Гроб с телом Святителя был поставлен в юго-западной части Свято-Троицкого собора в специальном склепе, сооружённом по повелению почившего архипастыря. Сейчас над этим склепом расположена часовня.

Через два года после погребения святителя Иоасафа, зная о святой жизни архипастыря-подвижника, некоторые из духовных чинов кафедрального собора тайно пошли в его усыпальницу и открыли гроб. За это время ни тело святителя, ни его одежда, ни покров, ни сам гроб не коснулось даже малейшее тление. Весть об этом распространилась очень скоро. К гробу святителя стали приходить недужные, которых после панихид о преставившемся архипастыре допускали к его нетленным мощам и которые по вере своей получали и получают исцеление.