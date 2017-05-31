День памяти белгородских новомучеников и исповедников почтут в Белгородской области

10:32

В этом году отмечается столетие подвига первых новомученников. 1 июня по новому стилю в 1938 году 19 исповедников приняли мученическую смерть в тюрьме Благовещенска.

Затем в августе 2000 года новомученники были общецерковно прославлены по представлению Белгородской епархии на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в Москве.

В память об этом 1 июня в 08:30 в Строителе начнётся крестный ход с мощами священномученика Никодима. Паломники от перекрёстка улиц Магистральной и 5-го Августа пройдут к храму новомучеников и исповедников Белгородских. В 09:00 там пройдёт богослужение.

В 15:00, в этот же день, в Свято-Троицком храме Белгородской митрополии состоится чин пострига во чтецы воспитанников Белгородской православной духовной семинарии, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.