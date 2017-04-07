Благовещение Пресвятой Богородицы празднуют православные жители Белгородской области

08:30

Двунадесятый праздник ежегодно приходится на 7 апреля – за девять месяцев до Рождества Христова.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы рассказывает о явлении архангела Гавриила Деве Марии, возвестившем о том, что ей предстоит зачатие от Духа Святого и рождение младенца, который наречётся Сыном Всевышнего. «И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Мария ответила ангелу: се, Раба Господня; да будет мне по слову Твоему» (Лк 1:26–38).

Согласно учению Церкви, Бог в своем величии снизошёл, умалил Себя до человека, а Дева Мария стала матерью воплощённого Бога, превзойдя весь человеческий и ангельский мир. Тайну Боговоплощения отцы церкви объясняют с помощью греческого слова «кенозис» – «уничижение» или «истощание».

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Слова этой молитвы почти буквально повторяют обетование Деве Марии, произнесённое архангелом Гавриилом.

Благовещение стало началом исполнения Божественного обещания падшему человечеству в лице Адама и Евы, что «семя жены» (Быт 3:15) уничтожит прельстившего их змея (дьявола). Под «семенем жены» как раз и имеется в виду образ безмужнего зачатия Христа, рождённого от Девы Марии.

По-гречески Благовещение звучит как Евангелие. Именно так называются первые четыре книги Нового Завета. Оно является центральным событием всей Священной истории и находится ровно посередине между Ветхим и Новым Заветом. Завет с Авраамом начинается с сомнения его пожилой супруги Сарры в своей способности стать матерью, родоначальницей Богоизбранного народа. Новый Завет стал возможен благодаря чистой вере Девы Марии в откровение о сверхъестественном рождении её будущего Сына — Мессии, Спасителя всего человечества (Лк 1:26–38).

На иконе Благовещения изображено явление архангела Гавриила Деве Марии и её видимое удивление в соединении с глубочайшим смирением перед всемогуществом Бога. Над архангелом и Марией расположен особый нимб – мандорла, символизирующая Божественное явление и зачатие Христа. В руках Марии находится красная нить – пряжа, которой по церковному преданию она занималась в этот великий для всей Церкви день.

На Благовещение принято выпускать белых голубей, что восходит к народной традиции встречи весны. Между тем голуби символизируют ещё и крещенский образ Святого Духа и евангельские слова.

По материалам православного журнала «Фома»