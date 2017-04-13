Благодатный огонь встретят жители Белгородской области в 13-й раз

17:07

Первыми святыню увидят ивнянцы на границе Белгородской и Курской областей около 10 утра 16 апреля.

В канун православной Пасхи, 15 апреля, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Святой Огонь доставят из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Москву к Пасхальному Патриаршему Богослужению в Храме Христа Спасителя. Совершит это делегация Фонда Андрея Первозванного.

В Белгородскую область Благодатный огонь по благословению главы Белгородской митрополии прибудет в день Светлого Христова Воскресения. Православные белгородцы встретят лампаду с Благодатным огнём в 13-й раз.

В 10 часов 16 апреля видимый символ Воскресения Христова встретят ивнянцы на границе Белгородской и Курской областей. В областной центр лампаду доставят к часовне-ротонде Рождества Христова в 13 часов. Затем лампаду привезут в Преображенский кафедральный собор.

В пасхальное воскресенье в Белгороде пройдёт традиционный крестный ход с Благодатным огнём от Преображенского кафедрального собора на Соборную площадь, где митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, епископ Валуйский и Алексеевский Савва в сослужении благочинных всех церковных округов митрополии и всего духовенства города совершат пасхальную вечерню. После молебна пучки иерусалимских свеч зажгут от лампады с Благодатным огнём и передадут Огонь верующим, рассказали в пресс-службе Белгородской митрополии.

Полное расписание встречи Благодатного огня 16 апреля:

10:00 – автомобильная трасса Москва – Белгород на границе Курской и Белгородской областей;

10:00 – село Владимировка. Храм во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница»;

11:00 – посёлок Прохоровка. Храм во имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла;

12:00 – город Строитель;

13:00 – Белгород. Ротонда-часовня в честь Рождества Христова;

13:30 – встреча Благодатного огня у Преображенского кафедрального собора;

14:30 – крестный ход к Соборной площади. Пасхальная вечерня на Соборной площади Белгорода.