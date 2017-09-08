Религия:

Белгородцы смогут поклониться святым мощам Луки Крымского и мучеников Киприана и Иустины

16:22
08 Сентября 2017
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Святыни пробудут в Белгороде с 11 по 19 сентября.

По благословению белгородского митрополита Иоанна в город прибудут святыни Ташкентской епархии. Ковчег с частицей десницы архиепископа Луки Крымского и частицы святых мощей мучеников Киприана и Иустины побывают в пяти храмах и выставочном центре.

11 сентября, 08:00–16:30. Свято-Троицкий храм Белгородской митрополии.

12 сентября, 08:00–18:30. Храм святой блаженной Матроны Московской при ОКБ.

13 сентября, 08:00–13:30. Храм в честь святителя Луки Крымского в хирургическом корпусе горбольницы № 1.

13 сентября, 14:00–18:30. Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при областном онкодиспансере.

14 сентября, 08:00–16:30. Храм в честь святого Пантелеймона в поликлинике горбольницы № 2.

15–19 сентября, 10:00–18:00. Выставка «Ангел святого Белогорья» в «Белэкспоцентре».


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