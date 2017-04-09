9 апреля празднуется Вербное воскресенье

08:39

Вход Господень в Иерусалим – в числе двунадесятых праздников и всегда приходится на воскресенье, предшествующее Пасхе.

Об этом событии пишут все четыре евангелиста. За шесть дней до еврейской Пасхи весной 30-го года н.э. Иисус Христос, как и все иудеи, отправился в Иерусалим. Произошло это сразу после чудесного события – воскрешения Лазаря, которое для многих стало подтверждением, что Иисус – тот самый Мессия. Он взойдёт на царский престол и освободит Израиль от власти языческого Рима.

Вопреки ожиданиям, в Иерусалим Христос въезжает не на коне и с мечом, как революционер-освободитель, а на ослике. Но люди всё равно встречают Его как царя, устилая дорогу под копытами ослика пальмовыми ветвями и оказывая таким образом Христу царские почести. И кричат «Осанна (означает «Спасай нас»)! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!».

Уже через несколько дней эта же толпа, разочарованная тем, что Римское господство не свергнуто, будет требовать распятия Христа.

В Иерусалиме Спаситель направился в Храм, чтобы выгнать оттуда всех продающих и покупающих: «Написано, – дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников».

Вечером Христос вернулся в Вифанию вместе с учениками и народом, который последовал за Ним. Он переночевал в доме Лазаря, а на следующий день начался период, именуемый Страстной седмицей.

Вход Господень в Иерусалим празднуется как свидетельство победы Богочеловека над теми, кто считал Его лжемессией и не хотел Его прихода в Святой град в качестве Владыки и Царя народа, празднуется Его победа, как вход в Седмицу страданий, через которые и было совершенно спасение человеческого рода.

В Вербное воскресенье, или Неделю Ваий (вайи – это ветви пальм), во время чтения 50-го псалма священник с диаконом трижды обходят вокруг веток вербы. Священник читает молитву на «благословение ваий» и трижды окропляет ветки вербы, которые затем раздаются молящимся. С этими веточками и зажжёнными свечами в руках они стоят во время пения канона.

По материалам православного журнала «Фома»