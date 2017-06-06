7 июня Белгородская митрополия отметит пятилетие со дня возрождения

15:48

Торжественные мероприятия начнутся с Божественной литургии на Троицкой площади Белгорода в 9 часов утра, куда к этому времени для поклонения также доставят мощи святителя Иоасафа и священномученика Никодима (Кононова).

В 13:30 в здании Духовно-просветительского центра во имя святителя Иоасафа, епископа Белгородского состоится открытие «Центра по изучению подвигов новомучеников Церкви Русской», работа над созданием которого велась с 2015 года. Центр будет собирать, хранить и экспонировать книги, личные вещи, документы, связанные с жизнью новомучеников.

Как напомнили в пресс-службе Белгородской митрополии, вопрос о её возрождении был поднят 6-7 июня 2012 года на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. В результате высший орган Церковного управления постановил возродить в пределах Белгородской области Белгородскую митрополию и образовать Губкинско-Грайворонскую и Валуйско-Алексеевскую епархии.

На том же заседании принято решение назначить главой Белгородской митрополии и возвести в сан митрополита архиепископа Иоанна, а игумена Софрония (Китаева), наместника Свято-Троицкого Холковского монастыря, избрать на Губкинскую кафедру.

18 июля архиепископ Иоанн был возведён в сан митрополита, 22 июля – архимандрит Софроний в сан епископа Губкинского и Грайворонского.

По решению Священного Синода 22 ноября 2015 года ключарь Покровского собора в Воронеже игумен Савва (Никифоров) возведён в сан епископа Валуйского и Алексеевского.