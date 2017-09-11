106-ю годовщину канонизации святителя Иоасафа отметит Белгородская область

13:07

Торжества пройдут в областном центре с 15 по 17 сентября.

106-ю годовщину со дня канонизации святителя Иоасафа, епископа Белгородского, отмечать начнут с VII международной православной выставки «Ангел Святого Белогорья». Её открытие состоится 15 сентября в 16:00 в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр». В программе – мастер-классы, лекции, концерты и презентация книги «Небо нашей жизни» митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.

На следующий день, 16 сентября, намечен традиционный Крестный ход с нетленными мощами святителя Иоасафа. Его начало в 15:00. Верующие пройдут от Николо-Иоасафовского собора через Соборную площадь к зданию Белгородской митрополии. Там, на Троицкой площади, состоится чтение акафиста и всенощное бдение.



В полночь с 16 на 17 сентября Божественная литургия пройдёт в пещере святителя Иоасафа на Свято-Троицком бульваре. В эту же ночь, в 03:00 и в 06:00 богослужение состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода.



В День канонизации, 17 сентября, служба пройдёт на Троицкой площади возле здания Белгородской митрополии. Начнётся она в 09:00. Богослужение возглавят архипастыри и духовенство Белгородской митрополии, сообщили информационному агентству «Бел.Ру» в пресс-службе Белгородской митрополии.