«Звёздная эстафета Победы» стартовала в Белгородской области

Из областного центра в районы отправились автомобили с экипажами – представителями пяти вузов.

От каждого вуза в акции участвует несколько экипажей. 5 мая пройдёт общий сбор представителей вузов и районов на звоннице в Прохоровке. После митинга вся колонна отправится в парк Памяти по улице Гагарина в Белгороде. Там будет проведено заключительное мероприятие.

Сергей Латышев

председатель профсоюзной организации БГТУ им. В. Г. Шухова