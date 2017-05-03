«Звёздная эстафета Победы» стартовала в Белгородской области
Из областного центра в районы отправились автомобили с экипажами – представителями пяти вузов.
От каждого вуза в акции участвует несколько экипажей. 5 мая пройдёт общий сбор представителей вузов и районов на звоннице в Прохоровке. После митинга вся колонна отправится в парк Памяти по улице Гагарина в Белгороде. Там будет проведено заключительное мероприятие.
Сергей Латышев
председатель профсоюзной организации БГТУ им. В. Г. Шухова
Сегодняшняя задача участников автопробега – передать «победную» эстафету в муниципалитеты области. Затем уже местная молодёжь продолжит эстафету в течение следующего дня землякам из других районов.
Кроме патриотической, автопробег преследует и другую цель – продвижение, популяризацию технических видов спорта.
Для каждого белгородца, каждого россиянина День Победы – самый главный праздник. Мы – потомки героев. Участие в мероприятиях, подобных сегодняшнему – лучшая благодарность и дань памяти тем, кто ковал великую Победу, тем, кто не вернулся из боя.
Алексей Липовченко
заместитель начальника управления молодёжной политики Белгородской области