Знаки туристской навигации установили в Старом Осколе Белгородской области
В округе появилось 15 информационных знаков, которые указывают направления к местным достопримечательностям.
На эти цели было потрачено около 60 тыс. рублей из внебюджетных средств.
Соответствующий проект в регионе реализует департамент экономического развития Белгородской области.
По информации пресс-службы администрации Старооскольского городского округа, вскоре знаки туристской навигации появятся у памятников, церквей, храмов и соборов.
Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа