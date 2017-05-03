Знаки туристской навигации установили в Старом Осколе Белгородской области

13:30

В округе появилось 15 информационных знаков, которые указывают направления к местным достопримечательностям.

На эти цели было потрачено около 60 тыс. рублей из внебюджетных средств.

Соответствующий проект в регионе реализует департамент экономического развития Белгородской области.

По информации пресс-службы администрации Старооскольского городского округа, вскоре знаки туристской навигации появятся у памятников, церквей, храмов и соборов.

Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа