Жителям Белгородской области предлагают придумать название для старооскольского аэропорта
Свой вариант можно предоставить до конца этого месяца.
Соответствующий конкурс объявлен по поручению главы региона и проводится администрацией Старооскольского городского округа.
Выберет название для старооскольского аэропорта межведомственная конкурсная комиссия.
Свой вариант названия необходимо отправить на адрес электронной почты 445495@mail.ru или в интернет-приёмную официального сайта органов местного самоуправления www.oskolregion.ru.
Конкурс стартовал 1 февраля, а завершится 28 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Старооскольского городского округа.Подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефонам: (4725) 44-54-95 и 44-59-26.