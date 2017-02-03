Жителям Белгородской области предлагают придумать название для старооскольского аэропорта

13:14

Свой вариант можно предоставить до конца этого месяца.

Соответствующий конкурс объявлен по поручению главы региона и проводится администрацией Старооскольского городского округа.

Выберет название для старооскольского аэропорта межведомственная конкурсная комиссия.

Свой вариант названия необходимо отправить на адрес электронной почты 445495@mail.ru или в интернет-приёмную официального сайта органов местного самоуправления www.oskolregion.ru.

Конкурс стартовал 1 февраля, а завершится 28 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Старооскольского городского округа.

Подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефонам: (4725) 44-54-95 и 44-59-26.