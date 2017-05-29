ОНФ добился строительства водопровода в одном из сёл Новооскольского района

14:15

В пяти домах на улице Привольной села Ольховатка в Белгородской области проблемы с водоснабжением не решались 12 лет.

Участки, на которых затем были построены дома, собственники получили в 1992 году. С 2004 года жители обращались в различные инстанции с просьбой решить вопрос с централизованным водоснабжением своих домов. Но на протяжении многих лет проблема оставалась без внимания.

В сентябре 2016 года жители села обратились в Общероссийский народный фронт. Активисты направили обращение в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и в администрацию Новооскольского района. В результате сначала были получены технические условия на прокладку водовода и определена точка подключения, а потом началось и строительство водопровода с подключением домов к водоснабжению.

Активисты регионального отделения ОНФ выехали в село Ольховатка, осмотрели водопровод, проверили подключение домов к водоснабжению и пообщались с жителями села.

Как пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Ахтырский, скважины там было бурить бесполезно, грунтовые воды находятся очень глубоко. Водопровод был единственным выходом. К тому же во всём селе, кроме этих пяти домов, было подведено водоснабжение.